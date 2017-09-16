Kuzey Kore: ABD ile güç dengesi sağlanana dek devam edeceğiz Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, önceki gün gerçekleştirilen füze denemesi sırasında yaptığı açıklamada, ABD'nin 'askeri seçenekten bahsetmeye cüret edemeyeceği' bir güç dengesinin sağlanmasını hedeflediklerini açıkladı.