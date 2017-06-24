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Kuzey Kore ABD'yi vurabilecek balistik füzeler geliştiriyor

ABD'li yetkililer, Kuzey Kore'nin ABD'ye ulaşma kapasitesindeki bir balistik füze geliştirme çalışmaları kapsamında yeni bir roket motoru denediğini açıkladı.

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Açıklama, Washington ile Pyongyang arasındaki, Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirme programıyla ilgili gerilimin yükseldiği bir süreçte geldi.

ABD'de Donald Trump yönetimi, konuyu hükümet gündeminin en üst sıralarına yerleştirmiş durumda.

Uluslararası çaptaki tepkilere karşın Kuzey Kore, kıtalararası nükleer başlıklı füze geliştirme amacıyla füze denemelerine devam ediyor.

ÜRETİLECEK FÜZE ABD'YE ULAŞMA KAPASİTESİNE SAHİP OLACAK

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, bazı haber ajanslarına konuşan ve isim vermeyen ABD'li yetkililer, son motor denemesinin Perşembe günü yapıldığını ve bunun, ABD'ye ulaşabilecek kıtalararası balistik füze motorunun üretiminin bir aşaması olabileceğini belirtti.

HALİHAZIRDA GÜNEY KORE VE JAPONYA'YI RAHATLIKLA VURABİLİR

Kuzey Kore'nin hâlihazırda üretebildiği füzeler, ABD'nin askeri gücünün de bulunduğu Güney Kore ve Japonya'ya ulaşma kapasitesine sahip. Ancak Kuzey Kore'nin, ABD'ye ulaşabilen füze geliştirmede ne aşamada olduğu bilinmiyor.

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ali guner24.06.2017 01:22
Bravo kuzey kore abd ders alsin
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Abdd24.06.2017 00:56
Haydi kuzey kore abd dünya yı daha fazla karıştırmadan geregini yap terorist ulkeden dunya kurtulsun
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dr24.06.2017 00:50
iyi de var sayalim yapti sonuc da bir savac iki fuze ile ne baslar ne biter
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