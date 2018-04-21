Kuzey Kore nükleer denemelerden vazgeçti
Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki barış görüşmeleri ilk meyvesini verdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, artık nükleer füze denemesi yapmalarına gerek olmadığını açıkladı.
Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın bildirdiğine göre, ülkenin lideri Kim Jong-un balistik füze denemelerine ve nükleer silah testlerine artık gerek olmadığını açıkladı. Buna göre, Kuzey Kore ordusu bugün itibarıyla füze denemelerine son verecek.
Sputnik'ye yer alan habere göre Kim, füze denemelerinin durdurulması taahhüdünün göstergesi olarak, Punggye-ri nükleer test sahasının da kapatılacağını duyurdu. Diğer yandan Kuzey Kore lideri, bütün nükleer denemelerin durdurulması için uluslararası çabalara katılım göstereceklerini de duyurdu.
Karar, Kore İşçi Partisi'nin toplantısında alındı. Kore Yarımadası'ndaki barış girişimleri, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un mayıs ya da haziranda görüşeceklerini açıklamalarının ardından eşik atlamıştı.
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