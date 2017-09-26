Kuzey Kore sınıra askeri yığınak yaptırdı

Amerika Birleşik Devletleri’nin kendilerine savaş ilan ettiğini iddia eden Kuzey Kore askeri faaliyetlerine hız verdi. Güney Kore basın organları, Pyongyang yönetiminin doğu sınırına askeri yığınak yaptığını öne sürdü.

DOĞU SINIRI GÜÇLENDİRİLİYOR

Güney Kore istihbarat örgütlerini kaynak gösteren yayın organları, Kuzey Kore’nin sınıra savaş uçakları gönderdiğini yazdı. Haberlerde ayrıca doğu sınırındaki askeri savunma hatlarının da güçlendirildiği öne sürüldü.

Ancak Güney Kore istihbarat kurumlarından bu bilgiyi doğrulayan bir açıklama gelmedi. Kuzey Kore’nin füze denemeleri ile taraflar arasında artan gerilim nükleer deneme nedeniyle zirveye çıkmıştı.