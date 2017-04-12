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Kuzey Kore'den nükleer tehdit

Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Turmp'ın 'Kuzey Kore belasını arıyor' çıkışını 'nükleer tehdit' ile yanıtladı.

  • DHA
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İsveç basınında Kuzey Kore devlet medyasına dayandırılarak verilen haberlerde, ABD'nin olası bir saldırı girişiminin "nükleer saldırı" ile karşılık bulacağı uyarısı yapıldı. ABD deniz kuvvetlerine bağlı bir filo Pasifik'in batısına doğru ilerlerken, Trump da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e, Kuzey Kore sorununu çözerlerse, ABD ile yapacakları ticari anlaşmanın çok daha iyi olacağını açıkladığını" belirtmişti.
 
"Kuzey Kore belasını arıyor" diye yazan Trump, "Eğer Çin bu konuda yardım etmeye karar verirse, harika olur. Eğer yardım etmezlerse de, biz sorunu onlar olmadan çözeriz" demişti.

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