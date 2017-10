Kuzey Koreli diplomat: Nükleer savaş her an çıkabilir Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi'nin yardımcısı Kim In-ryong, BM Genel Kurulu'nun silahsızlanma komitesinde yaptığı açıklamada Kore Yarımadası'ndaki durumun 'sonucu belli olmayan' bir seviyeye geldiğini belirterek, 'Her an bir nükleer savaş çıkabilir' dedi.