Kuzey Kore'nin 'kimyasal füze' denediği iddia edildi

Japon Asahi gazetesinde bugün yayınlanan bir raporda, Güney Kore’nin istihbarat servisiyle bağlantılı ve kimliği gizli tutulan bir kaynağa dayanarak, Pyongyang tarafından yapılan testleri, füzeler atmosfere çıkıp tekrar indiği esnada, ortaya çıkan çok yüksek derecedeki sıcaklığa şarbonun dayanıp dayanmayacağından emin olmak için yaptıkları bilgisini verdi.

DAHA ÖNCE GELİŞTİRİLDİĞİ SÖYLENMİŞTİ

Seul, daha önce Pyongyang’ın 2 bin 500 ila 5 bin ton kimyasal silaha sahip olduğunu, Pyongyang’daki Biyoteknoloji Enstitüsü’nde şarbon, çiçek hastalığı, kolera ve veba dahil çeşitli patojenlerin geliştirildiği iddia etmişti.