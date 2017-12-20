Kuzey Kore'nin 'kimyasal füze' denediği iddia edildi
Tansiyonun düşmediği Kore Yarımadası'nda balistik ve nükleer füze denemeleri gerçekleştiren Pyongyang yönetimi için yeni bir iddia ortaya atıldı. Japonya'da yayımlanan bir gazetede, Kuzey Kore’nin uzun menzilli balistik füzelere şarbon yüklemeye yönelik testlere başladığı bilgisi yer aldı.
Japon Asahi gazetesinde bugün yayınlanan bir raporda, Güney Kore’nin istihbarat servisiyle bağlantılı ve kimliği gizli tutulan bir kaynağa dayanarak, Pyongyang tarafından yapılan testleri, füzeler atmosfere çıkıp tekrar indiği esnada, ortaya çıkan çok yüksek derecedeki sıcaklığa şarbonun dayanıp dayanmayacağından emin olmak için yaptıkları bilgisini verdi.
DAHA ÖNCE GELİŞTİRİLDİĞİ SÖYLENMİŞTİ
Seul, daha önce Pyongyang’ın 2 bin 500 ila 5 bin ton kimyasal silaha sahip olduğunu, Pyongyang’daki Biyoteknoloji Enstitüsü’nde şarbon, çiçek hastalığı, kolera ve veba dahil çeşitli patojenlerin geliştirildiği iddia etmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.