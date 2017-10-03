Las Vegas canisi multimilyoner çıktı

59 kişinin ölümüne 500'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan Las Vegas saldırısını faili Stephen Paddock'in kim olduğu ortaya çıktı.

64 yaşındaki Stephen Paddock Las Vegas'a 128 km uzaklıkta bulunan Mesquite'de yaşayan emekli bir muhasebeciydi. Eşinden boşandıktan sonra Mesquite'de Marilou Danley birlikte yaşamaya başladı.

Erkek kardeşi Eric Paddock'a göre daha önce şiddet eğilimi olduğuna dair hiç bir belirti yoktu. Erkek kardeşinin ifadelerine göre babaları Benjamin Hoskins Paddock, bir banka soyguncusu olarak 10 Haziran 1969 - 5 Mayıs 1977 arasında FBI'ın çok arananlar listesinde bulunuyordu.

CNN International'ın haberine göre, Paddock'un babası 1969 da hapishaneden kaçtı ve 1978'de Oregon'da yakalanana kadar burada yaşadı. Eric Paddock babalarının birkaç sene önce öldüğünü ve kendisi doğduğunda babasının kaçak olduğunu söyledi. Annesi ve babası 8 yıllık bir evliliğin ardından 27 yıl önce boşandı ve annesi Los Angeles'ta yaşamaya başladı. Boşanmalarının ardından annesi ve babası arasındaki tüm iletişim kesilmişti.

Stephen Paddock'un erkek kardeşiyle en son İrma kasırgası sonrası mesajla görüştüğü belirtildi. Annesi ile ise en son bir hafta önce telefonda konuştu.

Eric Paddock, kardeşinin hiç bir terör örgütüyle bağlantısı olmadığını ve neden böyle bir şey yapmış olduğuna dair bir fikri olmadığını söyledi.

EVİNDE CEPHANELİK ÇIKTI

Uzmanlar Stephen Paddock'un evinde yaptığı araştırmada silahlar ve cephanelikler bulduklarını açıkladılar.

Las Vegas Metropolitan Polis Şerifi Joseph Lombardo'nun yaptığı açıklamada Paddock'un ev arkadaşı Marilou Danley'in ise saldırı sırasında Filipinler'de olduğunu belirtildi.

MULTİMİLYONER BİR EMLAK YATIRIMCISI

Paddock'un erkek kardeşinin ifadelerine göre, Las Vegas saldırganı multimilyoner bir emlak yatırımcısıydı. Küçükken bozuk para koleksiyonu yapıyordu ve en son 90 yaşındaki annesine yürüteç göndermişti.

Ayrıca, yetkilerden alınan bilgiye göre, saldırganın pilot ehliyeti olduğu, fakat yasal olarak uçabilmesi için gerekli olan tıbbi belgesinin olmadığı öğrenildi.