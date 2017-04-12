Lavrov, Tillerson'un yanında ABD´li gazetecileri azarladı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşme öncesinde soru sormaya çalışan Amerikalı gazetecileri azarladı.
- İHA
Bir muhabir, yüksek sesle "Gerçekten Suriye hükümetini destekliyor musunuz? Beyaz Saray'ın dün yaptığı açıklamaları nasıl yorumluyorsunuz?" diye sordu. Lavrov bunun üzerine, "Sizi kim yetiştirdi? Size bu tarzı kim öğretti?" dedi. Daha sonra Rus bakan konuşmasını yaptıktan sonra sözü Tillerson'a verdi ve Amerikalı gazeteciye "Evet şimdi bağırabilirsiniz" ifadesini kullandı.
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