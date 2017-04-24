Ulusal Cephe Partisi lideri Le Pen: Fransız halkını Elysee'ye götürecek ilk aşama aşıldı

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu sandık çıkış anketlerine göre ikinci tura kalmayı başaran aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) Partisi'nin lideri Marine Le Pen, ilk sonuçların açıklanmasının ardından seçmenleriyle bir araya geldiği kampanya merkezinde kameraların karşısına geçerek sonuçları değerlendirdi.

Seçmenlerine teşekkür eden Marine Le Pen, "Fransız halkını Elysee'ye götürecek ilk aşama aşıldı. Bu bir kez ele geçen bir fırsattır. Vahşi küreselleşme medeniyetimizi tehdit ediyor." dedi.

Bu sonuçlarla Fransız halkının kültürü, bağımsızlığı ve refahının sorumluluğunu omuzlarına yüklediğini ve bunu gururla taşıyacağını belirten Le Pen, şöyle konuştu:

"Fransız halkını özgürleştirmenin ve halkın adayına oy vermenin vaktidir. Yıkım döneminin sonunda şimdi ulusal birliğe çağrı yapıyorum. Tüm yurtseverleri, kökeni ve yönelişi ne olursa olsun, Ulusal Cephe projesinin arkasında durmaya davet ediyorum."

Marine Le Pen, ikinci tur oylamanın da son derece hayati öneme sahip olduğunu kaydederek, "Ya eskisi gibi kitlesel göçler, düzensizlik, teröristlerin serbestçe dolaşımı gibi bir sistemin devamına ya da kimliğimizi koruyan sınırları kapatılmış ve Avrupa Birliği'nden (AB) çıkmış bir Fransa'nın tercih edileceğini" ifade etti.

Kendisinin halkın adayı olduğunu belirten Le Pen, rakibi Emmanuel Macron'un ise uluslararası lobilerin ve finans çevrelerinin desteğiyle Fransa için bir yıkım olacağını iddia etti.

Seçimlerle ilgili bir televizyon kanalında canlı yayına katılan Ulusal Cephe'nin kurucu lideri Jean-Marie Le Pen ise sonuçları, "Ben kızım Marine'e göre daha ayrıştırıcı biriydim. Marine, birleştirmeyi başardı." sözleriyle değerlendirdi.