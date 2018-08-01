Libya açıklarında 292 düzensiz göçmen kurtarıldı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sahil güvenlik devriyeleri, üç bottaki 42'si kadın, 10'u çocuk 292 düzensiz göçmeni Zaviye açıklarında kurtardı.

Tıbbi ve insani ihtiyaçları karşılanan göçmenlerin, başkent Trablus'un doğusundaki Tacura Sığınma Merkezi'ne teslim edildiği kaydedildi.

Kurtarılan göçmenlerin çoğunun Afrikalı olduğu belirtilirken, bazılarının Suriye uyruklu, 1'inin de Libyalı olduğu aktarıldı.

Libya, ülkelerindeki çatışma veya kötü ekonomik koşullardan kaçarak Avrupa'ya geçmek isteyen Afrikalı düzensiz göçmenlerin kullandıkları en önemli geçiş noktaları arasında yer alıyor.

UMH, Avrupa Birliği ile İtalya başta olmak üzere birliğe üye ülkelerden düzensiz göçle mücadele konusunda yardım alıyor.