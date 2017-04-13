Libya'da sığınmacı botu battı

Libya'da sığınmacıları taşıyan botun alabora olması sonucu 97 kişi kayboldu.

Libya'da 120 sığınmacının deniz yoluyla başka ülkelere gitmek için yola çıktığı, yolculuk sırasında botun alabora olduğu ve botta bulunan 97 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Libya Sahil Güvenlik sözcüsü Eyüb Kasım, Trablus'un batısında yer alan Karkarış bölgesi yakınlarında alabora olan bottan 23 sığınmacının kurtarıldığını bildirdi.

Kasım, kurtarılanlardan edinilen bilgilere göre botta yaklaşık 120 kişinin bulunduğunu, 15'i kadın ve çocuk olmak üzere 97 kişinin halen kayıp olduğunu kaydetti.

Libya, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Akdeniz'e açılan sığınmacıların en çok kullandığı rotalardan biri olarak biliniyor. Sadece Libya'dan İtalya'ya son üç yılda göç eden kişi sayısının 150 binden fazla olduğu tahmin ediliyor. (CNN Türk)