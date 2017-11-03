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Libya'da Türk şirketinin çalışanları kaçırıldı

Libya'ın Ubari kentinde silahlı bir grubun, bir Türk şirketi çalışanlarından 3 Türk ile 1 Alman vatandaşını kaçırdığı bildirildi.

  • AA
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Libya'ın Ubari Belediyesi Vekili Ömer Kuki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı bir grubun, ENKA Teknik çalışanlarından 3 Türk ile 1 Alman vatandaşını kaçırdığını belirtti.

Henüz kim tarafından ya da ne için kaçırıldıklarının öğrenilemediğini ifade eden Kuki, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güvenlik güçlerinin kaçırılanların kurtarılması için çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

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