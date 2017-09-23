Libya'daki şiddet olaylarında bir haftada 11 kişi öldü, 32 kişi yaralandı

Sabrata Eğitim Hastanesi Müdürü Hişam el-Faki, En-Nebe kanalına yaptığı açıklamada kentte pazar günü başlayan ve dün sona eren çatışmalarda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 32 kişinin yaralandığını belirtti.

Faki, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Sabrata'da Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı "Terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Operasyonlar Birimine" bağlı bir kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araca ateş açılması sonucu operasyon birimi ile silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı.

Daha sonra ölenlerin kentteki Askeri Konseye bağlı silahlı bir birlikten olduğu anlaşılmış, taraflar arasında 5 gün devam eden çatışmaların durdurulması için dün anlaşma sağlanmıştı.

Sabrata Belediye Meclisinden yapılan açıklamada, Zuvara, Zintan, Zaviye ve Mısrata kentinden temsilcilerin krize müdahale amacıyla toplandığı belirtilmiş, uzlaşı heyetlerinin kentte ateşkesin sağlanması konusunda anlaşmaya vardığı duyurulmuştu.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan açıklamada, Sabrata'daki şiddet olaylarından endişe duyulduğu belirtilerek, uluslararası insan hakları hukuku gereği çatışmaların derhal durdurulması ve sivillerin korunması çağrısı yapılmıştı.