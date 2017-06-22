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İran'da lunaparkta korkunç kaza

İran’da 2016 yılında yaşanan bir anne ile 4 yaşındaki oğlunun dönme dolaptan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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İran’da lunaparkta yaşanan korkunç kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Borazcan kentinde 2016 yılının Nisan ayında meydana gelen olayda, 35 yaşındaki kadın ve 4 yaşındaki oğlu, dönme dolaptan aşağı düşmüştü. Feci kazada anne de çocuğu da hayatını kaybetmişti.
 
Amatör kameraya yansıyan görüntüde, anne-oğlun aşağı düşüşü ve olaya şahit olan insanların çığlıkları yer alıyor.
 

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