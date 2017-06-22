İran'da lunaparkta korkunç kaza
İran’da 2016 yılında yaşanan bir anne ile 4 yaşındaki oğlunun dönme dolaptan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
İran’da lunaparkta yaşanan korkunç kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Borazcan kentinde 2016 yılının Nisan ayında meydana gelen olayda, 35 yaşındaki kadın ve 4 yaşındaki oğlu, dönme dolaptan aşağı düşmüştü. Feci kazada anne de çocuğu da hayatını kaybetmişti.
Amatör kameraya yansıyan görüntüde, anne-oğlun aşağı düşüşü ve olaya şahit olan insanların çığlıkları yer alıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.