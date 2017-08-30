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Macaristan'da OHAL uzatılıyor

Macaristan Hükümet Sözcüsü Kovacs, ülkede geçen yıl 9 Mart'ta ilan edilen olağanüstü halin uzatılacağını bildirdi.

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Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, ülkede geçen yıl 9 Mart'ta ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) uzatılacağını bildirdi.
 
Kovacs, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, hükümetin, sığınmacı baskısı dolayısıyla geçen yıl mart ayında ilan ettiği OHAL'i gelecek yıl 7 Mart'a kadar uzatacağını söyledi.
 
İçişleri Bakanı Sandor Pinter'in, 7 Eylül'de bitecek OHAL'in uzatılması için geçen hafta hükümete fikir beyan ettiğini belirten Kovacs, ''Toplu göç sonucu Avrupa'da terör tehdidinin yaz aylarında arttığı görüldü. Bu yüzden Macarların güvenliği için sınırların sıkı kontrol edilmesine ihtiyaç var.'' diye konuştu.
 
Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.
 
Ülkede, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.
 
Parlamentoda 7 Mart'ta kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların ise tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.
 
Sivil toplum kuruluşları, Macar güvenlik güçlerini, ülkeye giren sığınmacılara şiddet uygulayarak Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.

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