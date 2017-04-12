Macaristan'dan Soros'a darbe

Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, son dönemde ulusal ve uluslararası alanda tepkilere neden olan yabancı ülke diploması veren yüksek öğretim kurumlarının faaliyetinin zorlaştırılması yönündeki yasayı onayladı. Yasaya göre, Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye bağlı olmayan yabancı üniversitelerin Macaristan’da faaliyet gösterebilmesi için söz konusu üniversitenin bağlı olduğu ülke ve Macar hükümeti arasında anlaşma imzalanması gerekecek.

Mecliste 4 Nisan’da kabul edilen yasa ile yabancı ülke diploması veren yükseköğretim kurumlarının faaliyeti zorlaştırılmıştı. Hükümetin düzenlemeyle Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros’un finanse ettiği, ülkedeki en prestijli üniversitelerden Orta Avrupa Üniversitesinin çalışmasını imkansız hale getirmeyi amaçladığı iddia ediliyor.