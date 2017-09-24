Macron, Çalışma Yasası Reformu kararnamesini imzaladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, büyük protestolara neden olan Çalışma Yasası Reformu kararnamesini Bakanlar Kurulu'nun ardından canlı yayında imzaladı. Macron canlı yayın sırasında “seçim kampanyasında vaat ettiğimiz, benzersiz ve derin bu reform, iş pazarımızın ihtiyacı” ifadesini kullandı. Reformun küçük ve orta ölçekli işletmelere fayda sağlayacağına dikkat çeken Macron yasayı protesto edenlerden söz ederek “Tembellere teslim olmayacağız” dedi. Ayrıca Resmi Gazete'de yasanın yayınlanmasının ardından 150 bin gösterici, Paris’te Republique Meydanı’nda bir araya gelerek gösteri düzenledi.

Öte yandan Paris’te geçtiğimiz günlerde yasa karşıtı yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı 180 protesto gösterisi düzenlenmişti.