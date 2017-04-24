Macron kazandı Brüksel rahatladı

OHAL koşulları altında yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandığa giden Fransa’da bağımsız ‘Yürüyüşte’ hareketinin lideri Emmanuel Macron’un yüzde 23,9’luk oy oranıyla ilk turu birinci sırada tamamlamasıyla Avrupa Birliği (AB) yandaşları rahat bir nefes aldı. Ülkesini AB’den çıkarmayı vaat eden aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen’in, oylarını 800 bin civarı artırarak rekor kırmasına rağmen, yüzde 21,43’le ikinci sırada kaldığı seçimlerin ardından AB yetkililerinden ve üye ülkelerin devlet adamlarından Macron’a tebrik mesajları yağdı.

AB’DEN TAM DESTEK

Sonuçların ardından Macron’u ilk kutlayan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker oldu. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Juncker, Avrupa yanlısı Macron’a ikinci turda ‘iyi şanslar’ diledi. Avrupa Birliği Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de Twitter’dan “Fransa ve AB bayraklarının Emmanuel Macron’un zaferini selamladığını görmek neslimizin geleceği ve umudu” mesajını paylaştı. Sonuçları Ürdün yolunda değerlendiren Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise “Eminim ki Macron yeni Fransa Cumhurbaşkanı olacak” dedi. İngiltere’nin eski Maliye Bakanı ile Yunanistan’da iktidardaki solcu Syriza partisi de aşırı sağın yenilgisini Macron’a tebrik mesajlarını ileterek ilan etti. İslam karşıtı Le Pen’i ikinci tura kalma başarısından dolayı tek tebrik edense Hollanda’nın ırkçı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders oldu. Avrupa Parlamentosu’ndaki müttefikini kutlayan Wilders, “Daha az göç, daha az Avrupa ve daha çok ulusal egemenlik isteyen, Fransa içinde ve dışındaki milliyetçiler için güzel bir gün” ifadelerini kullandı.

FRANSA TEK VÜCUT

Fransa’da ikinci tura kalan adayların belli olmasıyla ülkedeki merkez sağ ve sosyal demokrat siyasiler, taraftarlarına Le Pen’in kazanmasına engel olma harcamaları çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı François Hollande, Başbakan Bernard Cazeneuve, Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Cumhuriyetçiler Partisi’nin adayı François Fillon, eski Başbakan Manuel Valls ve Sosyalist Parti ikinci tur için bağımsız adaya oy vereceklerini açıkladı.