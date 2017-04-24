Macron kazandı Brüksel rahatladı
Fransa’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AB yanlısı bağımsız aday Macron’un ilk turda ipi göğüslemesi Avrupalı liderleri sevindirdi. Macron’u ilk kutlayan Birlik yetkilileri olurken, Almanya bağımsız adayı şimdiden cumhurbaşkanı ilan etti.
OHAL koşulları altında yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandığa giden Fransa’da bağımsız ‘Yürüyüşte’ hareketinin lideri Emmanuel Macron’un yüzde 23,9’luk oy oranıyla ilk turu birinci sırada tamamlamasıyla Avrupa Birliği (AB) yandaşları rahat bir nefes aldı. Ülkesini AB’den çıkarmayı vaat eden aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen’in, oylarını 800 bin civarı artırarak rekor kırmasına rağmen, yüzde 21,43’le ikinci sırada kaldığı seçimlerin ardından AB yetkililerinden ve üye ülkelerin devlet adamlarından Macron’a tebrik mesajları yağdı.
AB’DEN TAM DESTEK
Sonuçların ardından Macron’u ilk kutlayan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker oldu. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Juncker, Avrupa yanlısı Macron’a ikinci turda ‘iyi şanslar’ diledi. Avrupa Birliği Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de Twitter’dan “Fransa ve AB bayraklarının Emmanuel Macron’un zaferini selamladığını görmek neslimizin geleceği ve umudu” mesajını paylaştı. Sonuçları Ürdün yolunda değerlendiren Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise “Eminim ki Macron yeni Fransa Cumhurbaşkanı olacak” dedi. İngiltere’nin eski Maliye Bakanı ile Yunanistan’da iktidardaki solcu Syriza partisi de aşırı sağın yenilgisini Macron’a tebrik mesajlarını ileterek ilan etti. İslam karşıtı Le Pen’i ikinci tura kalma başarısından dolayı tek tebrik edense Hollanda’nın ırkçı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders oldu. Avrupa Parlamentosu’ndaki müttefikini kutlayan Wilders, “Daha az göç, daha az Avrupa ve daha çok ulusal egemenlik isteyen, Fransa içinde ve dışındaki milliyetçiler için güzel bir gün” ifadelerini kullandı.
FRANSA TEK VÜCUT
Fransa’da ikinci tura kalan adayların belli olmasıyla ülkedeki merkez sağ ve sosyal demokrat siyasiler, taraftarlarına Le Pen’in kazanmasına engel olma harcamaları çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı François Hollande, Başbakan Bernard Cazeneuve, Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Cumhuriyetçiler Partisi’nin adayı François Fillon, eski Başbakan Manuel Valls ve Sosyalist Parti ikinci tur için bağımsız adaya oy vereceklerini açıkladı.
Mélenchon sandığı tanımadı sokak karıştı
Fransa’da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıktan çıkan sonuçlar sokakları karıştırmaya yetti. İlk tur sonuçlarını protesto eden göstericiler sokakları savaş alanına çevirdi. Hem sandıktan birinci çıkan bağımsız aday Emmanuel Macron’a hem de aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen’e karşı çıkan eylemcilerden 29’u gözaltına alındı. Paris Emniyet Müdürlüğü ülke genelinde düzenlenen gösterilerde 6’sı polis olmak üzere 9 kişinin yaralandığı kaydetti. Kendilerini ‘faşizm karşıtı’ olarak nitelendiren eylemcilerin aşırı solcu aday Jean-Luc Mélenchon taraftarı olduğu tahmin ediliyor. İkinci tura kalamayan Melenchon, ilk yaptığı açıklamada sonuçları tanımadığını belirtmişti.
Medya Le Pen’e karşı
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ırkçı lider Marine Le Pen’in ikinci sırada kalması Fransız medyasında sevinçle karşılandı. Le Parisien gazetesi ‘Macron sansasyonu’ manşetiyle çıkarken, solcu L’Humanité Le Pen’in fotoğrafının üstüne ‘Asla’ başlığını attı. Ekonomi gazetesi Les Echos sonuçları “Macron Le Pen’e karşı cephede” şeklinde yorumlarken, bölgesel Le Courrier Picard de ‘İki Fransızın mücadelesi’ ifadesini kullandı. Katolik La Croix gazetesi “Macron - Le Pen - Yeni bir buluşma” yorumunu yaparken, bölgesel gazete Dernières Nouvelles d’Alsace “Macron avantajlı” yorumunu yaptı.
Babasının kaderini yaşayacak
Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminde Emmanuel Macron ve Marine Le Pen’in ikinci tura çıkışı, 2002 yılında merkez sağın adayı Jacques Chirac ve Marine Le Pen’in babası aşırı sağcı Ulusal Cephe adayı Jean-Marie Le Pen’in ikinci tura çıkışını hatırlattı. 2002 yılında merkez sağın adayı Jacques Chirac yüzde 19,8’le, Jean Marie Le Pen de 17,4’le ikinci tura çıkışmıştı. Aşırı sağın ikinci tura çıkması ülkede şok yaratmıştı. ve tüm Fransa’yı Chirac adaylığı altında toplamıştı. Merkez sağa destek olmak istemeyen sosyal demokratlar bile ‘Le Pen’e geçit yok’ diyerek Chirac’a oy verme çağrısında bulunmuştu.
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