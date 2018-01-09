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Macron'un kurduğu partinin sözcülüğüne getirilen Nezzar'ın eski mesajları istifa getirdi

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un kurduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Partisinin sözcülüğüne getirilen Nezzar, yıllar önce sosyal medyada paylaştığı mesajların ortaya çıkmasıyla gelen tepkiler sonrası istifa etti.

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Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Partisi'nin (LREM) sözcülüğüne getirilen Rayan Nezzar, yıllar önce sosyal medyada paylaştığı mesajların ortaya çıkmasıyla gelen tepkiler sonrası istifa ettiğini bildirdi.

Perşembe günü parti yönetimi tarafından LREM'in sözcülüğüne getirilen Nezzar'ın 2013 yılında bir öğrenciyken yazdığı sosyal medya mesajları ortaya çıkmış ve tepki çekmişti.

Fransa'da elitlerin ve devlet yöneticilerinin okulu olarak bilinen Ulusal İdarecilik Okulu (ENA) öğrencisi olduğu dönemde, zamanın milletvekili ve bakanlarına hakaret ve küfürlü mesajlar paylaşan 27 yaşındaki sözcünün derhal istifa etmesi gerektiği belirtilmişti.

"Öğrenci olduğum dönemlerde düşünmeden laflar ettim, tabii ki pişmanım ve özür diliyorum." ifadeleriyle mesajları gençlik dönemi kazaları olarak değerlendiren Nezzar'a parti içerisinden de destek gelmişti.

Konunun basında geniş yer alması ve Cumhurbaşkanı Macron'un yakın zamanda "Sosyal medyada nefret ve hakaret paylaşımlarına yasal yaptırım getirileceğini" açıklaması nedeniyle halkın tepkisinden çekinen parti yönetiminin, Nezzar'ı istifa etmeye ikna ettiği belirtildi.

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