ABD mafya babasına 100 yaşında tahliye

ABD'deki en yaşlı mahkum olan İtalyan kökenli mafya babası "Sonny" lakablı John Franzese tahliye edildi. Massachusetts'de federal bir hapishanede kalan yaşlı mahkum, son tutuklandığında 93 yaşındaydı. Sonny, New York'ta bulunan beş mafya ailesinden biri olan Colombus'un ikinci önemli üyesiydi. Bir suç makinesi olan Franzese, 2010'da New York'ta bulunan kulüplerden ve bir pizzacıdan haraç alma suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Geçen şubatta 100 yaşına basan ve sağlık durumu kötü olan yaşlı mafya babası, 8 yıllık mahkumiyetten sonra serbest bırakıldı. Yasadışı yaşamı boyunca ilk kez 1938'de tutuklanan ve en az altı kez şartlı tahliye olan Franzese, her seferinde hapishaneye geri döndü. Franzese, tekerlekli sandalyeyle geldiği Massachusetts'teki Federal Tıp Merkezi'nde yapılan son kontrollerinden sonra özgürlüğüne kavuştu. Yaşlı mahkumu almaya gelen 42 yaşındaki torunu Pietro Scorsone, "O çok iyi göremiyor, net duymuyor ve bazı sağlık problemleri var ama yine de çok güçlüdür" dedi. Kendisi gibi mafya babası olan oğlu Michael Franzese ise, babasının evde oturup ailesiyle vakit geçirmekten başka planının olmadığını söyledi.

Franzese'nin (ortada) 100'e yakın kişinin ölümünden sorumlu olduğu söyleniyor.