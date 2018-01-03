Mahmud Abbas: Kudüs satılık değildir
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Trump'ın tehdidine sert cevap vererek, 'Kudüs satılık değildir.' dedi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, AP'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yıllık 300 milyon dolarlık yardımı keseriz" tehdidine sert cevap vererek, "Kudüs satılık değildir." dedi.
ABD Başkanı Trump, yıllık ödenen 300 milyon dolarlık yardımın kesilmemesi için Filistin'in müzakere masasına oturması gerektiğini söylemişti.
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