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Malezya’da turist gemisi battı

Malezya’da 31 yolcusu ve 3 mürettebatı bulunan turist gemisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. İmdat çağrısı alınan gemiyle irtibatın kısa bir süre sonra kesildiği kaydedilirken, arama çalışmaları elverişsiz hava koşullarına rağmen sürüyor.

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Malezya’da 28’i Çinli olmak üzere 31 yolcusu, 3 mürettebatı bulunan turist gemisi battı. Geminin, Sabah eyaletine bağlı Kota Kinabalu kentinden Pulau Mengalum adasına gitmekte olduğu öğrenildi. Gemiyle son irtibatın ülkenin doğusunda bulunan Sabah eyaletinden kalkış yaptıktan sonra kaybolduğu bildirildi. Malezya Denizcilik Emniyet Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının elverişsiz hava koşulları nedeniyle güçlükle gerçekleştirildiği ifade edildi. Gemiden, imdat çağrısının alındığı ancak irtibatın kısa bir süre sonra kesildiği aktarıldı.

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