Malezya'dan ABD'nin kararına tepki: Müslümanların haklarını korumaktan korkmuyoruz
ABD'nin hukuksuz Kudüs kararına dünyadan tepkiler yükselmeye devam ederken, bu karara bir tepki de Malezya'dan geldi. Malezya Maliye Bakan Yardımcısı Aziz, 'Malezya, ekonomik olarak etkilenecek olsa bile Müslümanların haklarını savunmaktan korkmuyor.' dedi.
- AA
Malezya Maliye Bakan Yardımcısı Osman Aziz, Malezya’nın ekonomik olarak etkilenecek olsa bile Müslümanların haklarını savunmaktan korkmadığını söyledi.
Aziz, ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararı hakkında, “Biz İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Birleşmiş Milletler (BM) toplantılarında bu karara karşı itirazımızı gösterdik. Kudüs, biz Müslümanların en önem verdiği mekanlardan biridir. Bu nedenle Müslümanlar olarak bu duruma sessiz kalamayız.” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin’i destekleyen ülkelere finansal tehditlerine değinen Aziz, “Malezya ekonomik olarak etkilenecek olsa bile Müslümanların haklarını savunmaktan korkmuyor.” diye konuştu.
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