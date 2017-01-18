Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Mark Zuckerberg mahkemede ifade verdi

Mark Zuckerberg sanal gerçeklik projesinin çalıntı olduğu iddialarıyla ilgili mahkemede ifade verdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in, şirketinin yenilikçi bir sanal gerçeklik teknolojisinin fikri mülkiyetini başka bir firmadan çalmakla suçlandığı davada ifade verdiği bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, Zuckerberg, Facebook'un kendisine bağlı Oculus şirketine başarı kazandırmak için Zenimax Media şirketinin yazılımını çalmakla suçlandığı ve Dallas'ta görülen davanın beşinci gününde ifade verdi.

Mahkemede tanık olarak ifade veren Zuckerberg, "Büyük bir işle ortaya çıktığınızda bir yerlerden çıkıp kendilerinin bu işin bir parçası olduğunu iddia eden çok olur." diyerek Oculus ürünlerinin başkalarının teknolojileri üzerine kurulduğu iddialarını reddetti.

Zuckerberg, kızı Max'ın ilk adımlarını bu yeni teknolojiyle videoya çektiğini ancak projenin henüz tam olarak bitmediğini sözlerine ekledi.

Zuckerberg, mahkemedeki çok sayıda kişi gibi Zenimax şirketinin adını ilk kez duyduğunu söylerken, Zenimax'ın avukatları, şirketin katkısı olmadan projenin ilk etabında Rift adlı donanımın hiçbir işe yaramayacağını iddia etti.

Zenimax'ın avukatları Facebook'un Oculus'u satın alırken gerekli özeni göstermediğini savundu.

"id Software" şirketinin sahibi olan Zenimax, "id"nin kurucu ortağı John Carmack Oculus ekibine katılmak için şirketten ayrıldığında Zenimax'ın fikri mülkiyetini beraberinde götürdüğünü iddia ederek Facebook'a 2 milyar dolarlık dava açmıştı.

Zenmax, Facebook'u iddialarını kanıtlayan delilleri yok etmekle de suçluyor.

Facebook, Oculus şirketini 2014 yılında 2 milyar dolara satın almasının ardından, Oculus ekibinde görev yapanları şirkette tutmak ve teşvikleri engellemek için 1 milyar dolar daha harcamıştı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Bayrağa ve ezana saygısı olmayan hiç kimsenin bu milleti anlaması, aynı istikamette yürüyebilmesi mümkün değildir

Erdoğan: Bayrağa ve ezana saygısı olmayan hiç kimsenin bu milleti anlaması, aynı istikamette yürüyebilmesi mümkün değildir

Çiftçi denizaltı yaptı

Çiftçi denizaltı yaptı

1 milyonluk 11 final sorusu

1 milyonluk 11 final sorusu

Denizde dehşet anları

Denizde dehşet anları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA