Mattis: Esed'in elinde kimyasal silah olduğuna eminiz
ABD Savunma Bakanı James Mattis çıktığı Ortadoğu turunda bugün İsrailli bakanlarla görüştü. Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Mattis, 'Esed'in elinde kimyasal silah olduğundan eminiz' dedi.
Dün akşam saatlerinde İsrail'e inen ABD Savunma Bakanı James Mattis İsrail devlet başkanı Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ile görüştü.
İsrailli mevkidaşı Avigdor Lieberman ile ortak basın toplantısı düzenleyen Mattis, " Esed'in elinde teslim etmediği kimyasal silahlar var. Bundan eminiz. Kimyasal silahların saklanması BM kararlarının ihlalidir" dedi.
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