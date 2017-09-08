Meksika'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırmalar verilerine göre, Meksika'nın 120 kilometre güneybatısında 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Pijijiapan kasabasının 123 kilometre güneybatısında olduğu öğrenildi. Depremden sonra insanlar panik halinde evlerinden kaçtı.

Meksika açıklarında meydana gelen depremin derinliği 35 kilometre olarak ölçüldü.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Ekvator, Nikaragua, Panama, Guatemala, Honduras, Meksika, El Salvador ve Kosta Rika gibi ülkelerde tsunami meydana gelebileceği konusunda uyardı.

Meksika'da en son 18 Nisan 2014 yılında 7.4 büyüklüğünde Acapulco şehrinde deprem meydana gelmiş ve büyük hasara neden olmuştu. Öte yandan 1999 yılında El Colomo şehrinde de 8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.