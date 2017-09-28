Meksika'da gökten balık yağdı
Meksika'da esrarengiz şekilde yağmur sırasında gökten küçük balıklar düştüğü bildirildi.
- AA
Tamaulipas eyaleti sivil savunma ajansı yetkilileri, Tampico kentinde gökten yağmurun yanı sıra balık "yağdığını" kaydetti.
Ajansın sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta, bir poşette 4 ufak balık ve kaldırımda da bir balık görülüyor.
Aslında eski zamanlardan bu yana görülen bu doğa olayını bilim adamları, fırtına sırasında havaya çekilen balıkların yağışla yere inmesi olarak açıklıyor.
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