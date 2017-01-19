Meksika'da Kızılderili çevreci aktivist öldürüldü

BBC'de yayımlanan habere göre, senelerdir Sierra Madre dağlarında yasa dışı ağaç kesimine karşı barışçıl protestolar düzenleyen Isidro Baldenegro, Meksika'nın Chihuahua eyaletinde vurularak öldürüldü.

Baldenegro'nun, kendisine ve ailesine yönelik ölüm tehditleri üzerine köyüne döndüğü ve burada öldürüldüğü bildirildi.

Bazı insan hakları aktivistleri, Baldenegro'nun, yasa dışı ağaç kesimlerinde rolü bulunan devlet yetkilileri, toprak sahipleri ve suç örgütlerinin oluşturduğu bir ağ tarafından infaz edildiğini iddia etti.

Baldenegro, Meksika'nın yerlilerinden Tarahumara halkının topluluk lideri ve ülkenin önde gelen çevrecilerinden biriydi.

Hükümeti, ağaç kesimini askıya almaya zorlayan eylemler düzenleyen Baldenegro, 2003'te silah ve uyuşturucu taşımak suçlamasıyla 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hapis cezası uluslararası toplumun tepkisini çekmiş ve Baldenegro, 2004 yılında salıverilmişti.

Baldenegro, 2005 yılında prestijli çevrecilik ödüllerinden biri olan Goldman ödülüne layık görülmüştü.

Merkezi İngiltere'de bulunan sivil toplum örgütü Global Witness (Küresel Tanık), 2010 ila 2015 yıllarında Meksika'da 33 aktivistin öldürüldüğünü kaydetmişti.