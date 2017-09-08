Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Meksika'da son yılların en şiddetli depremi oldu

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, depremin şiddetinin 8.2 olduğunu ifade ederek, depremin son yıllarda ülkeyi vuran en şiddetli deprem olduğunu söyledi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meksika’yı vuran ve 6 ülkede tsunami uyarısı verilmesine neden olan 8.2 şiddetindeki deprem, ülkede ve bölgede endişeye neden oldu. Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, depremin şiddetinin 8.2 olduğunu ifade etti. Nieto, depremin son yıllarda ülkeyi vuran en şiddetli deprem olduğunu da belirtti. Depremde en az 5 kişinin öldüğü kaydedildi. Meksika’nın Pasifik kıyısına 120 kilometre mesafede meydana gelen deprem Meksika ve Guatemala’da hissedildi.  ABD Jeolojik Araştırmalar İdaresi (USGS), 23 bin kişinin şiddetli sallantıdan etkilendiğini, mali ve insani kayıp konusunda kırmızı alarm verildiğini bildirdi.
 
Tsunami Uyarı Merkezi ise Meksiko kıyıları, Guatemala, Panama, El Salvador, Kosta Rika, Nikaragua, Honduras ve Ekvator’u etkisine alacak olan tsunami dalgalarının 3 saat içinde kıyıya ulaşması beklendiği uyarısında bulundu. Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, tahribatın tespiti için güvenlik güçlerini görevlendirdiğini söyledi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Almanya bu Türk'ü konuşuyor! Verdiği cevaplarla gündeme oturdu

Almanya bu Türk'ü konuşuyor! Verdiği cevaplarla gündeme oturdu

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA