Meksika'da son yılların en şiddetli depremi oldu

Meksika’yı vuran ve 6 ülkede tsunami uyarısı verilmesine neden olan 8.2 şiddetindeki deprem, ülkede ve bölgede endişeye neden oldu. Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, depremin şiddetinin 8.2 olduğunu ifade etti. Nieto, depremin son yıllarda ülkeyi vuran en şiddetli deprem olduğunu da belirtti. Depremde en az 5 kişinin öldüğü kaydedildi. Meksika’nın Pasifik kıyısına 120 kilometre mesafede meydana gelen deprem Meksika ve Guatemala’da hissedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar İdaresi (USGS), 23 bin kişinin şiddetli sallantıdan etkilendiğini, mali ve insani kayıp konusunda kırmızı alarm verildiğini bildirdi.

Tsunami Uyarı Merkezi ise Meksiko kıyıları, Guatemala, Panama, El Salvador, Kosta Rika, Nikaragua, Honduras ve Ekvator’u etkisine alacak olan tsunami dalgalarının 3 saat içinde kıyıya ulaşması beklendiği uyarısında bulundu. Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, tahribatın tespiti için güvenlik güçlerini görevlendirdiğini söyledi.