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Meksika'da uyuşturucu karteli liderleri öldürüldü

Meksika'nın ABD ile sınırındaki Tamaulipas eyaletinde iki uyuşturucu karteli liderinin öldürüldüğü bildirildi.

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Meksika'nın ABD ile sınırındaki Tamaulipas eyaletinde iki uyuşturucu karteliliderinin öldürüldüğü bildirildi.

Tamaulipas Güvelik Sözcülüğü Ofisinden yapılan açıklamada, uyuşturucu karteli Gulf'un Reynosa kenti lideri Julian Loisa Salinas ile eyaletin başkenti Ciudad Victoria'da Zetas uyuşturucu karteli lideri Francisco "Pancho" Carreon'un güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada öldürüldükleri belirtildi.

ABD'nin Texas eyaleti ile sınır komşusu olan Tamaulipas, uyuşturucu trafiğiyle ilgili şiddet olaylarına sık sık sahne oluyor.

 

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