Meksika'dan Türkiye'ye taziye mesajı
Meksika hükümeti, İstanbul’da bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.
- MEKSİKO (AA)
Meksika hükümeti adına Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, İstanbul’daki terör saldırısının şiddetle kınandığı belirtildi.
Meksika’nın sivilleri hedef alan bu saldırıları tamamen reddettiği vurgulanan açıklamada, Türk halkına, hükümetine ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunuldu. Meksika'nın Türkiye ile dayanışma içinde olduğuna işaret edildi.
Açıklamada ayrıca, İstanbul’daki Meksika Konsolosluğunun Türk makamlarıyla irtibat halinde olduğu ve şimdiye kadar saldırıdan etkilenen herhangi bir Meksika vatandaşının bulunmadığı kaydedildi.
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