Meksika'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Gece kulübü çalışanı terör saldırı anını anlattı! 'Acımadılar... Herkesi...'

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne yaralı bir arkadaşını getiren gece kulübü çalışanı terör saldırı anını anlattı. Kulüpte garson olarak çalışan kişi, "Arkadaşımı getirdim. Panikle attık kendimizi biryere. İki kişilermiş. Birini gördük ama" dedi. "Patlama oldu mu? sorusuna , "Patlama olmadı sadece taradılar. İçeride çok yaralı var. Mekanda 500- 600 kişi vardı. tam olarak bilmiyorum" dedi.