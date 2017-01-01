Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Meksika'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Meksika hükümeti, İstanbul’da bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

  • MEKSİKO (AA)
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meksika hükümeti adına Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, İstanbul’daki terör saldırısının şiddetle kınandığı belirtildi.

Meksika’nın sivilleri hedef alan bu saldırıları tamamen reddettiği vurgulanan açıklamada, Türk halkına, hükümetine ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunuldu. Meksika'nın Türkiye ile dayanışma içinde olduğuna işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, İstanbul’daki Meksika Konsolosluğunun Türk makamlarıyla irtibat halinde olduğu ve şimdiye kadar saldırıdan etkilenen herhangi bir Meksika vatandaşının bulunmadığı kaydedildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
STV dizisinde noel baba kılığında bombalı eylem planı

STV dizisinde noel baba kılığında bombalı eylem planı

Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi

Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi

Milli Savunma Bakanı Işık'tan Namaz Dağı Üs Bölgesi'ne ziyaret

Milli Savunma Bakanı Işık'tan Namaz Dağı Üs Bölgesi'ne ziyaret

Öğrencilerden Hakkari'deki Mehmetçik'e sürpriz

Öğrencilerden Hakkari'deki Mehmetçik'e sürpriz

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA