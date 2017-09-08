Meksika'daki 8.1 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi

Oaxaca Valisi Alejandro Murat, yerel basına yaptığı açıklamada, depremde eyalette 23 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Sivil savunma yetkilileri de Chiapas ve Tabasco eyaletlerinde de 9 kişinin öldüğünü bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Pijijiapan kentinin 87 kilometre güneybatısı olan 8,1 büyüklüğündeki depremin 69,7 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıklarken, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ise depremin büyüklüğünü 8,2 olarak ilan etmişti.

Depremin ardından 62 artçı sarsıntı kaydedilirken, yaklaşık 50 milyon Meksikalının depremi hissettiği açıklanmıştı.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi de deprem nedeniyle Meksika açıklarında oluşan dalgaların 1 metreye ulaştığını duyurmuştu.

Meksika'da 19 Eylül 1985'te başkent Meksiko'da meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde de en az 6 bin kişi hayatını kaybetmişti.