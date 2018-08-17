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Merkel Suriye konusunda İstanbul'da yapılması planlanan dörtlü zirvenin anlamlı olacağını vurguladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel Suriye konusunda İstanbul'da yapılması planlanan dörtlü zirvenin anlamlı olabileceğini söyledi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel zirveyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Almanya ziyareti sırasında ele alacaklarını söyledi.
 
Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya liderleri arasında İstanbul'da yapılması planlanan zirvenin anlamlı olabileceğini belirtti.
 
Almanya Başbakanı Merkel, "Zirve için iyi hazırlık yapılmalı ve bundan dolayı net bir tarih yok" ifadelerini kullandı.
 
Zirvenin anlamlı olup olmayacağını tespit etmek için çalıştıklarını söyledi.
 
Moskova ile iyi ilişkilerden yana olduklarini belirten Merkel, Rusya ile diyaloğun küresel krizlerin çözümü açısından önem taşıdığını da dile getirdi. (NTV) 

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