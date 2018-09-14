Merzuki: Arap devrimlerinin arasındaki bağlantı anlaşılmıyor

Arap Baharı Devrimlerini Savunma Konseyi Başkanı Munsif el-Merzuki, demokratik devrimleri savunmak için başlattıkları kampanyayı durdurmak isteyenlerin olacağını belirterek, "Tunus ve Mısır'dan gelen mesajlarda, 'Sana ne, sen biz Mısırlıların işine neden karışıyorsun?, Onlar Mısırlı, onlar kendi dertlerini kendileri çözsün. Biz Tunus içindeki sıkıntılara bakalım.' deniliyor. Bu tür insanlar Arap devrimlerinin arasındaki bağlantıyı anlamıyor." dedi.

Konsey, Mısır'da yaşanan olayları ve mahkemenin 75 kişi hakkında idam kararı vermesine ilişkin, Bayrampaşa'da bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya Skype üzerinden katılarak konuşan Merzuki, toplantıda bulunamadığı için üzgün olduğunu ama gelecek buluşmada yer alacağını ifade etti.

"Bizler aklını kaçırmış, ne yaptığını bilmeyen bir grubun karşısındayız." diyen Merzuki, demokratik devrimleri savunmak için başlattıkları kampanyayı durdurmak isteyenlerin olacağını söyledi.

Merzuki, Tunus ve Mısır'dan kendisine çok sayıda mesaj geldiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Tunus ve Mısır'dan gelen mesajlarda, 'Sana ne, sen biz Mısırlıların işine neden karışıyorsun?, Onlar Mısırlı, onlar kendi dertlerini kendileri çözsün. Biz Tunus içindeki sıkıntılara bakalım.' deniliyor. Bu tür insanlar Arap devrimlerinin arasındaki bağlantıyı anlamıyor."

Tunus'taki kıvılcımın, Mısır'daki devrimin başlamasına, Mısır'daki devrimin Tunus'taki eski siyasetin gelmesine neden olduğunu ve bundan sonra Yemen, Libya ve Suriye'de olayların gerçekleştiğini belirten Merzuki, eski Arap sisteminin diktatör bir sistem olduğunu söyledi.

Merzuki, yeni sistemin gelişmek, ülkeyi tamamen iyi bir seviyeye çıkarmak istediğini sözlerine ekledi.

"Bu çalışma, hazırlık çalışmasıdır"

Arap Baharı Devrimlerini Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Eymen Nur da idam tehlikesinin Arap ülkelerinde yayılmaya başladığını vurgulayarak, Libya, Suriye, Yemen ve Tunus'tan katılımcıların bulunmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"Mısır'da yaşananların sadece Mısırlıların derdi olmaktan çıktığını düşünüyorum" diyen Nur, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu salonda farklı ülkeler ve siyasetçiler görüyorum, soldan, Müslüman Kardeşlerden, müstakil Müslümanlardan ve liberallerden. Herkes bu trajedinin durdurulması için büyük sorumluluğun farkında. Size açıkça anlatayım ki bizler yolun başındayız, bu çalışma, hazırlık çalışmasıdır. Bu, idam kararları hakkındaki olayları tartışmak için bir komite. Çünkü en önemli şey insanın hayatıdır. Hepimiz bu büyüyen tehlikeye karşı tepki göstermekle sorumluyuz, İnsanın bu hayattaki en önemli hakkı yaşam hakkıdır."