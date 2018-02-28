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Türkiye ile Yemen arasındaki ulaştırma anlaşması Resmi Gazete'de yer aldı

Türkiye ile Yemen arasında imzalanan hava hizmetlerine ilişkin Hava Ulaştırma Anlaşması, Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • AA
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Sana'da 24 Kasım 2012'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması", iki ülke arasında hava hizmetleri kurmayı öngörüyor.

Anlaşma, trafik hakları, tayin ve işletme yetkilendirmesinin iptali, gümrük harçları ve vergilerden muafiyet, ticari faaliyetler, sertifika ve lisansların tanınması gibi alanlarda çalışmalar yapılmasını amaçlıyor.

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