Mısır, ABD'nin Kudüs tasarısını veto etmesini üzüntüyle karşıladı

Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, yaptığı yazılı açıklamada "Mısır, uluslararası toplumun vicdanına kulak veren ve ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını açıkça reddeden bu önemli kararın veto edilmesinden üzüntü duyuyor." ifadelerini kullandı.

Ebu Zeyd, BMGK'nın "Kudüs'ün hukuki statüsüyle ilgili daha önceki onaylarını ve kararlarını vurgulayan bu kararın" kabul edilmesinde aciz kalmasının son derece endişe verici olduğunu belirtti.

Dışişleri sözcüsü, açıklamasına şöyle devam etti:

"Mısır, Kahire'de 9 Aralık 2017'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı kararlarını uygulayarak, BMGK'nın Arap üyesi sıfatıyla Konsey'de acil bir şekilde harekete geçti. BM Mısır Daimi Misyonu, Filistin misyonuyla koordinasyon ve New York'taki Arap Grubu ile istişare içinde tüm BMGK üyeleriyle uzun ve sakin müzakereler yürüttü. Mısır, Kudüs'ün hukuki statüsünü korumayı hedefleyen, tüm ülkelerin ilgili BMGK kararlarına uymasını talep eden ve barış sürecini vurgulayan karar tasarısının dengeli bir formüle ulaşılmasını amaçladı."

Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Konseyin toplam 15 üyesinin 14'ünün lehte oy kullanması, uluslararası toplumun, Kudüs'ün statüsünü değiştirmeyi amaçlayan, Filistin davasına adil ve kapsamlı bir çözümün ve barış sürecinin geleceğine olumsuz etki eden her türlü karara karşı olduğunu vurguluyor." ifadelerini kullandı.

Ebu Zeyd, Arap Grubu'nun Kudüs'ün statüsünün korunması için atılacak adımları görüşmek ve durum değerlendirmesi yapmak üzere toplanacağını belirtti.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etmesinin ardından BM nezdinde şu ana kadarki en önemli girişim olan BMGK'daki Kudüs tasarısının bugün oylaması yapılmıştı.

Türkiye'nin öncülüğünde Mısır tarafından BMGK'ya sunulan ve "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul ettiği" kararın ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı olması sebebiyle "hukuken geçersiz" sayılmasını öngören tasarı, konseyin toplam 15 üyesinin 14'ünün lehte oy kullanmasına karşın ABD tarafından veto edilmişti.