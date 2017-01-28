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Mısır yönetimi Refah Sınır Kapısı'nı geçici olarak açtı

Mısır yönetiminin Refah Sınır Kapısı'nı üç günlüğüne çift yönlü olarak açtığı bildirildi.

  • AA
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Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafı sorumlusu Hişam Advan, AA muhabirine, sınır kapısının üç gün boyunca çift yönlü olarak açık kalacağını ifade etti.

Advan, bu günlerde hasta, öğrenci, oturum izni bulunan ve yabancı pasaport hamili vatandaşların sınır kapısından geçiş yapabileceğini aktardı.

Öte yandan, sınır kapısının açılacağı haberini alan yüzlerce kişinin Filistin tarafındaki bekleme salonunda toplandığı görüldü.

Gazze'deki Sınır Kapıları İdaresi, insani durumlardan dolayı sınır kapısından geçmek isteyen 16 bin kişiyi kayıt altına aldıklarını belirtiyor.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye, hac ibadetini yerine getirmek üzere 5 Eylül'de Gazze'den Suudi Arabistan'a gitmiş, ardından Katar ve Mısır'da Filistin konusunda görüşmeler gerçekleştirmişti.

Heniye, Mısırlı yetkililerle "başarılı" ve "verimli" görüşmeler yaptıklarını, sonuçlarının yakında görüleceğini açıklamıştı.

Mısır yönetimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı'nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor.

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