Mısır'a Alman denizaltısı

Plaza da kariyer yapıyordu şimdi çiftçi oldu

İstanbul’da finans alanında özel bir sektörde iyi bir kariyerde olan Bilge Ünver, çiftçilik yapmak için yerleştiği Manisa’da kendi markasını oluşturdu. Üzerinde ot bile yetişmeyen 15 dönümlük arazide kiraz üretimiyle başladığı yeni yaşamında üretimi çeşitlendirerek, üretim alanını da 75 dönüme çıkardı. Ürünlerini hem iç piyasaya, hem de Avrupa ülkelerine satıyor.