Mısır'da art arda patlamalar: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Garbiya iline bağlı Tanta'daki Saint George Kilisesi'nde meydana gelen patlamada 25 kişi öldü, 71 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığına bağlı sivil savunma ekiplerinin olay yerinde incelemeler yaptığı belirtildi.

Olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

ARALIK AYINDA DA BİR KİLİSEYE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

​Kahire’nin en büyük Kıpti katedraline Aralık 2016’da düzenlenen bir saldırıda 25 kişi ölmüş, 49 kişi de yaralanmıştı.

İKİNCİ PATLAMA

Mısır'da Tanta kentinde üst üste yaşanan iki patlamanın ardından İskenderiye'de Kıptilere ait Aziz Mark kilisesinde patlama meydana geldi. Devlet televizyonu, patlamada yaralananlar olduğunu aktardı.

POLİS MERKEZİNDE PATLAMA İDDİASI

Sputnik'in aktardığına göre, Mısır'ın ST. George kilisesini hedef alan ve 25 kişinin öldüğü patlamanın yaşandığı Tanta kentinde dakikalar sonra ikinci bir patlamanın olduğunu iddia etti. Ancak bu patlama doğrulanmadı. Yerel basına göre bu patlama bir polis karakolunun dışında medyana geldi.

DEAŞ ÜSTLENDİ

Mısır'da kiliselere yönelik saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.