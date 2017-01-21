Mısır'da İHA saldırısı: 8 ölü
Mısır'ın Refan bölgesinde insansız hava aracından bir eve atılan iki füze 8 kişinin ölümüne sebep oldu.
- İHA
Görgü şahitlerinin bildirdiğine göre, insansız hava aracı, Mısr'ın Refah bölgesinin güneyinde Acra bölgesinde bir eve iki füze attı. Tahrip olan evde bulunan 10 kişiden 8’i hayatını kaybetti. Ölenler arasında bir de çocuk bulunuyor. Yaralılardan ikisi Ariş’te bir hastaneye kaldırıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.