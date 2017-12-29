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Mısır'da kiliseye saldırı

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Hilvan'da bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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Yerel basında yer alan haberlere göre, Kahire'nin güneyindeki Hilvan kentinde bir kiliseye kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Ahbar el-Yevm gazetesinde yer alan haberde, elinde bomba bulunan bir saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

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