Mısır'da kiliseye saldırı

Yerel basında yer alan haberlere göre, Kahire'nin güneyindeki Hilvan kentinde bir kiliseye kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Ahbar el-Yevm gazetesinde yer alan haberde, elinde bomba bulunan bir saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.