Mısır'da yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kalyubiye kentinde kamu kurumlarına saldırı hazırlığı yapan bir grubun tespit edildiği ve bulundukları yere güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlendiği belirtildi.

Grubun güvenlik güçlerine ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 5 kişinin öldürüldüğü ifade edildi.

Gruba bağlı diğer kişilerin de bulunması için operasyonlar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, bu kapsamda İskenderiye ve Kalyubiye'de 10 kişinin, Vadi el-Cedid'de 1 kişinin yakalandığı aktarıldı.

Mısır'da insan hakları kuruluşları, güvenlik güçlerinin bu tarz operasyonları yönetim karşıtı kişilere karşı düzenlediğini ve bu yolla "silahsız sivillerin tasfiye edildiğini" savunuyor.

Mısır İçişleri Bakanlığı, dün yıl başının yaklaşmasıyla ülkede güvenlik durumunun üst seviyeye çıkarıldığını duyurmuştu.