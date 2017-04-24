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Mısır'dan 20 kişiye idam cezası

Mısır Mahkemesi bugün Kerdasa olaylarına karıştığı iddia edilen 20 kişinin idamına karar verdi.

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14 Ağustos 2013'te Kerdasa köyündeki saldırıda en az 11 polis memuru ölmüştü. Aynı gün Minye'deki bir polis karakoluna düzenlenen bir başka saldırıyla ilgili olarak da 500'den fazla kişi idam cezasına çarptırılmıştı.
 
Müslüman Kardeşler'in üst düzey liderlerinden biri olan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, iktidarına karşı düzenlenen büyük gösterilerin ardından askeri darbeyle görevden uzaklaştırılmıştı.
 

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