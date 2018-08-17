Mısırlı elçiden FETÖ ziyareti!
Washington-Ankara hattındaki gerginliği fırsat bilen darbeci Sisi’nin ABD’deki Büyükelçisi Yasser Reda’nın, teröristbaşı FETÖ’yla bir araya geldiği ortaya çıktı. Zirvede, Türkiye’ye yönelik karalama kampanyası görüşüldü.
Türkiye’ye terör örgütleriyle iltisaklı misyoner papaz Andrew Brunson bahanesiyle ekonomik operasyon düzenleyen ABD’nin başkenti Washington, bir ihanet zirvesine ev sahipliği yaptı. Darbeci Sisi’nin Mısırı’nın Washington Büyükelçisi Yasser Reda’nın FETÖ elebaşı terörist Gülen’le gizlice bir araya geldiği ortaya çıktı. Pensilvanya’daki malikanesinden alınarak Washington’da elçiliğe ait özel bir konutta gerçekleşen toplantıda, Reda ile Gülen’in Türkiye’ye yönelik karalama kampanyalarını ele aldığı öğrenildi.
Mısır merkezli Kıptilere ait El Agibet Methedun gazetesinin Usame Zuhur imzasıyla yayımladığı habere göre, Mısır’ın Washington Büyükelçisi Yasser Reda Kahire yönetimine ait özel bir konutta teröristbaşı Fetullah Gülen’le bir araya geldi. Gazeteye konuşan isminin açıklanmasını istemeyen Amerikalı bir diplomat, toplantıda Türkiye’ye yönelik ABD menşeili ekonomik operasyonun masaya yatırıldığını söyledi. Avrupa Birliği üyesi pek çok ülkenin, ABD’nin ve bazı Arap ülkelerinin Türkiye’nin bağımsız politikalarından rahatsızlık duyduğunun vurgulandığı zirvede, Reda’nın Başkan Erdoğan’ın Müslüman Kardeşler’e verdiği destekten rahatsızlığını teröristbaşı FETO’ya aktardığı bildirildi. Amerikalı diplomat ayrıca, Mısırlı elçinin elebaşı Gülen’in, terör faaliyetlerini göz ardı ederek, ‘Müslüman-Türk filozofu’ olarak nitelendirdiğini kaydetti. Sisi’nin elçisi Yasser Reda, 2017’de Ürdünlü bir diplomatla yaptığı gizli görüşmede “Mısır, Türkiye’yi İran’dan daha büyük bir tehlike olarak görüyor” demişti.
Sisi parayla pasaport dağıtacak
Mısır’ın darbeci lideri Abdulfettah es-Sisi, ülkede son aylarda tartışmalara yol açan ‘banka mevduatı karşılığında yabancılara Mısır vatandaşlığı’ verilmesini öngören yasayı onayladı. Yarı resmi El-Ahbar Gazetesinin haberine göre, Sisi, “Yabancıların ülkeye girişini ve bazılarına banka mevduatı karşılığında Mısır vatandaşlığı” verilmesini sağlayan ve meclis tarafından kabul edilen yasayı onayladı ve düzenlemenin yatırımı desteklemek amacıyla yapıldığını söyledi. Mısır parlamentosu 16 Temmuz’da, ülkede ikamet eden yabancılara herhangi bir Mısır bankasında en az 7 milyon Cüneyh (393 bin dolar) mevduat açması karşılığında vatandaşlık verilmesini öngören yasal düzenlemeyi kabul etmişti.
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