Mısırlı elçiden FETÖ ziyareti!

Türkiye’ye terör örgütleriyle iltisaklı misyoner papaz Andrew Brunson bahanesiyle ekonomik operasyon düzenleyen ABD’nin başkenti Washington, bir ihanet zirvesine ev sahipliği yaptı. Darbeci Sisi’nin Mısırı’nın Washington Büyükelçisi Yasser Reda’nın FETÖ elebaşı terörist Gülen’le gizlice bir araya geldiği ortaya çıktı. Pensilvanya’daki malikanesinden alınarak Washington’da elçiliğe ait özel bir konutta gerçekleşen toplantıda, Reda ile Gülen’in Türkiye’ye yönelik karalama kampanyalarını ele aldığı öğrenildi.

Mısır merkezli Kıptilere ait El Agibet Methedun gazetesinin Usame Zuhur imzasıyla yayımladığı habere göre, Mısır’ın Washington Büyükelçisi Yasser Reda Kahire yönetimine ait özel bir konutta teröristbaşı Fetullah Gülen’le bir araya geldi. Gazeteye konuşan isminin açıklanmasını istemeyen Amerikalı bir diplomat, toplantıda Türkiye’ye yönelik ABD menşeili ekonomik operasyonun masaya yatırıldığını söyledi. Avrupa Birliği üyesi pek çok ülkenin, ABD’nin ve bazı Arap ülkelerinin Türkiye’nin bağımsız politikalarından rahatsızlık duyduğunun vurgulandığı zirvede, Reda’nın Başkan Erdoğan’ın Müslüman Kardeşler’e verdiği destekten rahatsızlığını teröristbaşı FETO’ya aktardığı bildirildi. Amerikalı diplomat ayrıca, Mısırlı elçinin elebaşı Gülen’in, terör faaliyetlerini göz ardı ederek, ‘Müslüman-Türk filozofu’ olarak nitelendirdiğini kaydetti. Sisi’nin elçisi Yasser Reda, 2017’de Ürdünlü bir diplomatla yaptığı gizli görüşmede “Mısır, Türkiye’yi İran’dan daha büyük bir tehlike olarak görüyor” demişti.