Mogadişu'da 'Türkiye' sloganları
Mogadişu'da yaşanan terör eylemi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçak gönderilen Somali'de halk Erdoğan'a teşekkür etti.
Mogadişu'da yaşanan terör eylemi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçak gönderilen Somali'de halk Erdoğan'a teşekkür etti.
Başkent Mogadişu'daki Banadir Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe katılan binlerce kişi, Eş-Şebab terör örgütüne tepki gösterdi.
Stadyumu dolduran binlerce kişi, Türkiye'ye 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarıyla teşekkür
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