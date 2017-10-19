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Mogadişu'da 'Türkiye' sloganları

Mogadişu'da yaşanan terör eylemi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçak gönderilen Somali'de halk Erdoğan'a teşekkür etti.

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Mogadişu'da yaşanan terör eylemi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçak gönderilen Somali'de halk Erdoğan'a teşekkür etti.
 
Başkent Mogadişu'daki Banadir Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe katılan binlerce kişi, Eş-Şebab terör örgütüne tepki gösterdi.
 
Stadyumu dolduran binlerce kişi, Türkiye'ye 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarıyla teşekkür

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