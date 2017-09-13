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Moskova'da bomba şüphesi nedeniyle 10 bin kişi tahliye edildi

Moskova'da alışveriş merkezleri, tren istasyonları ve üniversitelerdeki 10.000'den fazla kişi bomba şüphesi nedeniyle tahliye edildi.

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Rusya haber ajansı TASS'a göre, Moskova'da 20'den fazla mekan bomba paniği nedeniyle tahliye edildi.
 
Olayda, uzman birliklerin ve müdahale köpekleri bulunan memurların binaları incelediklerini belirtildi.
Over 10,000 evacuated across Moscow over various bomb threats – reports

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