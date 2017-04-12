Moskova'da kritik görüşme
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.
Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kremlin Sarayı'nda ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ı kabul ettiğini bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul ettiği bildirildi.
Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Kremlin Sarayı'nda Tillerson ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul ettiğini söyledi.
Peskov, görüşmenin içeriğine dair bilgi vermedi.
Lavrov ve Tillerson, Dışişleri Bakanlığı Konuk Evi'nde yaklaşık beş saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.
İki ülke dışişleri bakanlarının ilerleyen saatlerde ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Suriye'ye füze saldırı düzenlemesi sonrası ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la yapmayı planladığı görüşmeyi iptal etmişti.
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