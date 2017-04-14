Moskova'da Suriye zirvesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'yi vurması sonrası Suriye ve İranlı mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği ilk üçlü görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Moskova, Tahran ve Şam, ABD'nin Suriye'nin egemenliğine saygı duyması gerektiğini düşünüyor" ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN SALDIRISI TEKRARLANIRSA CİDDİ SONUÇLARI OLUR"

Görüşmenin ardından düzenledikleri basın toplantısında, ABD'nin Suriye'yi vurmasını 'saldırganlık eylemi ve uluslararası hukukun ihlali' olarak gördüklerini yineleyen Lavrov, "ABD ve müttefiklerinin Suriye'nin egemenliğine saygı duyması ve 7 Nisan'da meydana gelen olayın tekrarlanmaması konusunda ısrarcıyız. Zira böyle bir eylemin tekrarlanması, hem bölgesel hem de küresel güvenlik bakımından çok ciddi sonuçlar doğurur" vurgusunu yaptı.

ZARİF, MUALLİM VE LAVROV

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından Muallim ve Zarif'le birlikte kameralar karşısına geçen Lavrov, ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırısını 'saldırganlık eylemi' ve 'uluslararası hukukun ihlali' olarak gördüklerini yineledi.

Lavrov, "Bu saldırganlık eylemi, barış sürecini baltalamaya ve rejimi değiştirmeye yönelikti. Bu girişimler başarıyla sonuçlanmayacak" diye de ekledi.

"ŞAM'I DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Lavrov ayrıca, terörle mücadelesi ve Suriye'de barışın sağlanması için Şam'ı desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.