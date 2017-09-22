Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Mugabe'den Trump'a "Calut" benzetmesi

Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, ABD Başkanı Donald Trump'ı herkese sataştığı gerekçesiyle Hz. Davud zamanında yaşamış ve yaptığı zulümlerle bilinen Amalika Kralı Calut'a benzetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mugabe, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Trump için "Dev Calut" ifadesini kullandı.
 
Trump'ın diğer ülkeler için tehdit oluşturduğunu düşünüp bu yüzden korkanlar olduğunu belirten Mugabe, "ABD Başkanı'nı BM Sözleşmesi'nde yer alan kurallara uymaya davet ediyorum. Sayın Trump, trompetinizi ülkelerin birlik, barış ve huzuru için çalmanız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
 
Mugabe, Kuzey Kore'yi yok etme tehdidinde bulunduğu ve Paris İklim Değişikliği Anlaşması'ndan ayrıldığı için Trump'ı eleştirdi.
 
İncil'de "Goliath", Kuran'da "Calut" olarak geçen Amalika kavminin kralı Calut, Hz. Musa'nın vefatından sonraki dönemde halka saldırması, birçok insanı kıymetli eşyalarıyla esir alması ve diğerlerine de ağır vergiler koymasıyla biliniyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını provoke girişimi böyle sonuçsuz kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını provoke girişimi böyle sonuçsuz kaldı

Havalimanındaki uçak kazasının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Havalimanındaki uçak kazasının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA