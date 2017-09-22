Mugabe, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Trump için "Dev Calut" ifadesini kullandı.

Trump'ın diğer ülkeler için tehdit oluşturduğunu düşünüp bu yüzden korkanlar olduğunu belirten Mugabe, "ABD Başkanı'nı BM Sözleşmesi'nde yer alan kurallara uymaya davet ediyorum. Sayın Trump, trompetinizi ülkelerin birlik, barış ve huzuru için çalmanız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mugabe, Kuzey Kore'yi yok etme tehdidinde bulunduğu ve Paris İklim Değişikliği Anlaşması'ndan ayrıldığı için Trump'ı eleştirdi.

İncil'de "Goliath", Kuran'da "Calut" olarak geçen Amalika kavminin kralı Calut, Hz. Musa'nın vefatından sonraki dönemde halka saldırması, birçok insanı kıymetli eşyalarıyla esir alması ve diğerlerine de ağır vergiler koymasıyla biliniyor.